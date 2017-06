Mondiale Under 20, Corea del Sud da sballo col nuovo Messi

Il mondo del calcio è pronto a cambiare padroni. I patron, del resto, li ha già cambiati e tanti vengono dall'Estremo o al massimo dal Medio Oriente, magari dagli Stati Uniti e dalla Russia, rarissiamente da Europa Occidentale o Sudamerica. Verrà il giorno in cui anche sul campo chi detta legge parlerà lingue diverse, o forse quel giorno è già arrivato e non ce ne siamo accorti: prendete quanto sta capitando al Mondiale Under 20 che si sta giocando in Corea del Sud.



Vero, anche nel 2002 la Corea ospitò il Mondiale (quello dei grandi, insieme al Giappone) e arrivò fino alle semifinali, seppur tra qualche polemica (ricordando Byron Moreno e i suoi disastri con l'Italia). È comunque una sorpresa che i suoi ragazzini siano riusciti a battere l'Argentina, che questa competizione l'ha vinta 6 volte (record), sebbene l'ultima nel 2007: gli asiatici, così, hanno conquistato aritmeticamente la qualificazione agli ottavi dopo appena due partite e messo nei guai l'Albiceleste che ne aveva beccate tre anche dall'Inghilterra (che poi ha pareggiato con la Guinea!). Così, mentre tutti aspettavano Lautaro Martinez, capocannoniere dell'ultimo Sub20, ora bisogna parlare di Lee Seung-Woo che ha 19 anni e gioca nel Barcellona 9 da quando ne aveva 13.



Agli ottavi ci è arrivato anche il Venezuela: al primo turno ha battuto 2-0 la Germania, poi ne ha segnati 7 al Vanuatu, ma l'ultima non è considerabile un'impresa. I tedeschi, poi, hanno pareggiato col Messico e rischiano di uscire. Il Portogallo campione d'Europa (tra i grandi, non tra i baby) si è invece fatto battere dallo Zambia, che del resto tanti anni fa ne segnò 4 all'Italia all'Olimpiade (1988) e nel 2012 vinse la Coppa d'Africa. È la meno sorprendente delle piccole. A questo Mondiale c'è anche l'Italia, ma ha perso con l'Uruguay, che è la favorita insieme alla Francia: il ruolo di Cenerentola da favola, evidentemente, non ci riesce granché bene...