Mondiale Russia 2018, parte la vendita dei biglietti

Vero, l'Italia non c'è ancora, ma al momento è ancora più alta la probabilità che strappi il pass per il Mondiale di quanto non lo sia quella che venga eliminata. Ecco perché anche i tifosi della nostra Nazionale potrebbero essere interessati all'annuncio pubblicato sul sito della Fifa che ha dato il la alla vendita dei biglietti: tempo fa il Governo russo annunciò che non sarebbe stato necessario il visto durante il mese del mondiale, ma soltanto il biglietto della o delle partite.



"Abbiamo messo in atto un sistema di biglietteria che consentirà ai fan di tutto il mondo di potersi procurare in modo agevole i biglietti - ha spiegato il segretario generale Fatma Samoura -. In tutta la storia della manifestazione i tifosi hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nel contribuire al fascino della Coppa del Mondo e continueranno a farlo anche in Russia grazie all’eccellente organizzazione e all’atmosfera che si respira negli stadi“.



Ecco come funziona:



Fase 1 (14 settembre-12 ottobre): presentazione della domanda prima del sorteggio dei gruppi. Se il numero di richieste dovesse essere superiore alle disponibilità, i tagliandi saranno assegnati secondo un processo di selezione casuale. Sarà possibile acquistare un pacchetto di biglietti per chi vuole seguire tutte le gare di una Nazionale specifica.



Fase 1 bis (16-28 novembre): i biglietti saranno assegnati in base all’ordine di richiesta. Sarà possibile acquistare un pacchetto di biglietti per chi vuole seguire tutte le gare di una Nazionale specifica.



Fase 2 (5 dicembre 2017-31 gennaio 2018) - presentazione della domanda dopo il sorteggio dei gruppi, sorteggio casuale.



Fase 2 bis (13 marzo-3 aprile): l’assegnazione dei biglietti avverrà in base all’ordine di presentazione della domanda.



Fase 3 (18 aprile-15 luglio): possibilità di acquistare i biglietti a ridosso delle gare.