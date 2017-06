Mondiale Russia 2018, ecco chi sarebbero oggi le 32 qualificate

Le nazionali a punteggio pieno dopo quattro giornate sono tre e a sorpresa, tra queste, c'è anche la piccola Svizzera, capace di battere i campioni d'Europa del Portogallo. Le altre due sono Belgio e Germania, che sembrano avere già la strada spianata verso il primato del gruppo. Ecco la situazione in Europa nella strada verso il Mondiale. Le prime classificate volano direttamente in Russia, tra le nove seconde soltanto 8 potranno partecipare ai playoff che garantiranno gli altri 4 posti. La peggiore seconda, infatti, sarà escluso: detto che dal calcolo di punti e differenza reti vanno esclusi i risultati con l'ultima del proprio girone, al momento (ma non siamo neppure a metà cammino) a restare fuori sarebbe il Montenegro.



Questa la situazione in Europa



GRUPPO A: Francia 10, Olanda e Svezia 7, Bulgaria 6, Bielorussia 2, Lussemburgo 1

GRUPPO B: Svizzera 12, Portogallo 9, Ungheria 7, Far Oer 4, Lettonia 3, Andorra 0

GRUPPO C: Germania 12, Irlanda del Nord e Azerbaigian 7, Repubblica Ceca 5, Norvegia 3, San Marino 0

GRUPPO D: Irlanda 10, Serbia 8, Galles 6, Austria 4, Georgia 2, Moldavia 1

GRUPPO E: Polonia 10, Montenegro 7, Danimarca 6, Romania 5, Armenia 3, Kazakistan 2

GRUPPO F: Inghilterra 10, Slovenia 8, Slovacchia 6, Lituania 5, Scozia 4, Malta 0

GRUPPO G: Spagna e Italia 10, Israele 9, Albania 6, Macedonia e Liechtenstein 0

GRUPPO H: Belgio 12, Grecia 10, Bosnia 7, Cipro ed Estonia 3, Gibilterra 0

GRUPPO I: Croazia 10, Ucraina 8, Islanda 7, Turchia 5, Finlandia e Kosovo 1



Il quadro completo si conoscerà soltanto a fine anno, ma al momento le 32 qualificate al Mondiale sarebbero queste: ci saranno anche 4 spareggi in Europa e due spareggi intercontinentali. Stando alle classifiche attuali ci sarebbero escluse eccellenti come Camerun (che ha appena vinto la Coppa d'Africa), Stati Uniti (a quota zero nel loro girone della Concacaf) e Cile (vincitrice delle ultime due Coppa America).



NAZIONE OSPITANTE (1): Russia

EUROPA (13): Francia, Svizzera, Germania, Irlanda, Polonia, Inghilterra, Spagna, Belgio, Croazia (più 4 tra Olanda, Portogallo, Irlanda del Nord, Serbia, Slovenia, Italia, Grecia e Ucraina)

AFRICA (5): RD Congo, Nigeria, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Egitto

SUDAMERICA (4+1): Brasile, Uruguay, Argentina, Colombia (Ecuador allo spareggio intercontinentale)

ASIA (4+1): Iran, Corea del Sud, Arabia Saudita, Giappone (playoff Australia-Uzbekistan per l'accesso allo spareggio intercontinentale)

NORD-CENTRO AMERICA (3+1): Costa Rica, Messico, Panama (Honduras allo spareggio intercontinentale)

OCEANIA (0+1): playoff tra Nuova Zelanda e Tahiti per l'accesso allo spareggio intercontinentale