Mondiale per club, Real Madrid in finale con i Kashima Antlers

Il Real Madrid è la seconda finalista dell'edizione 2016 del Mondiale per club. I Blancos superano 2-0 il Club America, grazie alla reti di Benzema e Cristiano Ronaldo. Il francese apre le marcature al 47' del primo tempo con un bel tocco d'esterno sull'assist di Kroos, mentre il neo Pallone d'Oro chiude i conti al 93' trasformando in gol il suggerimento in profondità di James Rodriguez.



Zinedine Zidane mantiene il suo record di imbattibilità arrivando a 36 gare senza sconfitte e domenica affronterà in finale i Kashima Antlers, prima squadra asiatica a qualificarsi all'ultimo atto del torneo. Numeri da urlo anche per CR7, che con il gol ai messicani, tocca quota 500 centri in carriera a livello di club. La rete del portoghese viene prima annullata dalla Var per fuorigioco, per poi essere convalidata dopo le opportune verifiche.