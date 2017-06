Mondiale per club, per la prima volta assegnato rigore con la moviola in campo

C'e' il primo caso di rigore assegnato con la moviola in campo, il cosiddetto 'Video Assistant Referee'. E' successo in Giappone nella semifinale del Mondiale per club tra Atletico Nacional Medellin e Kashima Antlers. Al 32' del primo tempo, dopo poco più di un minuto dal fallo commesso nella propria area dal colombiano Orlando Berrio sul giapponese Daigo Nishi, l'arbitro ungherese Kassai, che aveva fermato il gioco, si è avvicinato a bordo campo al video assistant referee e dopo aver rivisto l'azione al video ha fischiato il rigore a favore dei giapponesi, poi realizzato da Shoma Doi.

BUSACCA: "LA DECISIONE FINALE E' STATA PRESA DALL'ARBITRO"

"E stata la prima applicazione dal vivo del sistema Video Assistant Referees - sottolinea il capo dipartimento arbitrale della Fifa Busacca - è successo in una competizione Fifa ed è una novità per tutti. Specialmente il fatto di aver visto l'arbitro correre verso l'area replay a bordo campo, per consultare il video".



"Nell'azione della partita di oggi - continua lo svizzero - la comunicazione fra l'arbitro e l'assistente video è stata chiara, la tecnologia ha lavorato bene e la decisione finale è stata presa da Kassai, quindi dall'arbitro. E sarà sempre così, perchè la Var è solo un supporto tecnico"