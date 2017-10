Mondiale per club, la Fifa studia la rivoluzione: 24 squadre

Se ne discuteva da un po' di tempo, ma ora la rivoluzione tanto attesa sembra ormai alle porte. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, che cita indiscrezioni trapelate da un membro del consiglio del massimo organo di governo del calcio mondiale, il tedesco Reinhard Grindel, la FIFA avrebbe preso una doppia decisione riguardo due delle sue competizioni più importanti: la Confederations Cup, destinata a scomparire, e il Mondiale per Club, che diventerà presto una vera e propria Coppa del mondo a 24 squadre.

Su proposta di Zvonimir Boban, vicesegretario FIFA, il format del Mondiale per Club verrà radicalmente rivoluzionato e da quella sorta di "Torneo dell'Amicizia" (cit. Roberto Mancini) si trasformerà in un'autentica Coppa del Mondo dedicata ai club, che saranno 24. Quella del numero di squadre partecipanti è la novità principale, ecco quali sono le altre:

- Cadenza non più annuale, ma quadriennale

- Prima edizione nel 2021

- Sede della prima edizione: Cina

- Date: seconda metà di giugno - Partecipanti: dalle 7 squadre attuali a 24, di cui 12 europee, 5 sudamericane, 2 africane, 2 asiatiche, 2 nordamericane e 1 dell'Oceania (previo spareggio)

- Format: 8 gruppi da 3 squadre, le prime di ogni gruppo accedono ai quarti di finale a eliminazione diretta

A stabilire chi avrà il diritto di partecipare al nuovo Mondiale per Club saranno le competizioni continentali. Naturalmente, scrive il Mundo Deportivo, data la cadenza quadriennale dell'evento, non si terrà conto solo dell'edizione più recente delle coppe: a partecipare saranno le quattro precedenti vincitrici della Champions League, le ultime quattro finaliste e le quattro con il coefficiente migliore nel ranking UEFA.

Ciò significa che se il nuovo Mondiale si disputasse oggi, a parteciparvi sarebbero: Real Madrid (vincitore 2014, 2016 e 2017), Barcellona (vincitore 2015), Juventus (finalista 2015 e 2017), Atletico Madrid (finalista 2014 e 2016), più le otto migliori nel ranking UEFA, cioè: Bayern Monaco, Siviglia, PSG, Borussia Dortmund, Manchester City, Benfica, Arsenal e Porto. Niente male...

Addio Confederations Cup

Quella disputata in Russia e vinta dalla Germania, potrebbe dunque passare alla storia come l'ultima delle 10 edizioni della Confederations Cup, torneo venuto alla luce nel 1992 ma mai entrato veramente nei cuori degli appassionati, nemmeno dopo che la FIFA, nel 1997, aveva iniziato a griffare la manifestazione, trasformandola, dal 2005 in avanti, in una sorta di aperitivo del Mondiale che si sarebbe disputato l'anno successivo.