Mondiale per club, Kashima Antlers in finale

Sorpresa al Suita City Football Stadium, nei dintorni di Osaka: i giapponesi del Kashima Antlers, alla loro terza partita in questo torneo, si sono qualificati per la finale del Mondiale per club battendo per 3-0 i colombiani dell'Atletico Nacional di Medellin, campioni del Sudamerica.



Reti di Shoma Doi al 33' - con il primo rigore della storia assegnato da un arbitro con l'aiuto del 'video assistant referee' quindi dopo riesame dell'azione da parte dell'ungherese Kassai alla moviola - Endo all'83', con un colpo di tacco, e Yuma all'85'. Nella finale di domenica il Kashima affonterà la vincente di Real Madrid-Club America, che si affrontano domani a Yokohama.