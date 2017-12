Mondiale per club, Al Jazira-Real Madrid 1-2, Zidane che spavento

Zinedine Zidane ha tremato davvero e con lui tutti i tifosi del Real Madrid. Perché se al 4' della ripresa Mabkhout avesse impiegato meno tempo a servire il pallone del 2-0 a Boussoufa, cercando l'assist quando il compagno era ancora in gioco, dietro la linea della palla, chissà come sarebbe andata a finire. Va a finire, invece, con l'Al Jazira che si fa ribaltare dai campioni del mondo in carica: 2-1, decidono Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, entrato da un minuto.



Il Real Madrid vola in finale nel Mondiale per club e domenica contenderà il titolo ai brasiliani del Gremio: pronostico rispettato, dunque, ma con una fatica del tutto inattesa. Certo, alla fine si è perso il conto del numero dei pali colpiti dagli spagnoli e Al Khaseif, il portiere titolare poi uscito per infortunio, nei primi dieci minuti ha fatto tre parate miracolose. Eppure resta enorme il rimpianto.



L'Al Jazira ringrazia l'intervento un po' confuso del Var intorno alla mezzora: il gol di Casemiro viene annullato dall'arbitro, poi convalidato e infine nuovamente annullato per fuorigioco di Benzema. È lì che il Real si spegne un po' e concede a Romarinho il contropiede che porta all'1-0 poco prima dell'intervallo. In apertura di ripresa i blancos rischiano il tracollo con l'azione già descritta: è un contropiede due contro zero ed è un delitto averlo sprecato. Qui l'Al Jazira si ritira sempre più all'indietro, stravolta. Cristiano Ronaldo segna il sesto gol in un Mondiale per club staccando Messi e Suarez fermi a 5, poi, dopo due pali di Benzema, prova a mettere il tacco sul tiro di Bale, ma il gol partita è tutto del gallese. All'82'. Sì, il Real l'ha risolta solo a 8 minuti dalla fine...