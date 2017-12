Mondiale, il Perù non "rischia": sfuma il ripescaggio dell'Italia

Sfuma anche l'ultima speranza, ammesso che fosse davvero tale. L'ipotesi quasi fantacalcistica di un ripescaggio dell'Italia al Mondiale è definitivamente tramontata: il Perù, infatti, non rischia più di essere estromesso da Russia 2018. La parlamentare Paloma Noceda, riconosciuto il pericolo, ha ritirato il progetto di legge che avrebbe potuto indurre la Fifa a bandire la federcalcio peruviana: la normativa proposta prevedeva la subordinazione della federcalcio stessa all'Istituto peruviano dello Sport, con l'ingerenza del Governo del paese in quello del calcio locale, cosa che la Fifa non permette.



Detto che il ripescaggio dell'Italia non sarebbe stato certamente automatico neppure in caso di esclusione del Perù, col Cile favorito per la migliore posizione nel ranking, adesso non c'è più neanche questa possibilità. "Con fatica e coraggio si è raggiunto l'obiettivo di arrivare al Mondiale: noi tutti peruviani abbiamo urlato insieme, per la tranquillità di tutti ritireremo il progetto", ha scritto su Twitter Paloma Noceda. Rassegniamoci, dunque: l'Italia pagherà le proprie colpe con l'esclusione dal Mondiale e non avrà una seconda chance dopo il flop con la Svezia.