Mondiale 2018, Balotelli: "Né Italia, né Ghana: colpo al cuore"

"Un colpo al cuore pazzesco". Mario Balotelli guarda il sorteggio mondiale ed è doloroso, come per tutti gli italiani, forse un po' di più. Già, perché l'attaccante del Nizza, fuori dal giro della Nazionale dal 2014, non è rammaricato soltanto per l'assenza degli Azzurri da Russia 2018: nella Instagram Story pubblicata dal giocatore, infatti, si fa riferimento anche al Ghana, che proprio come l'Italia ha fallito nelle qualificazioni. Com'è noto, il Ghana è il paese di origine dei suoi genitori naturali: Balotelli ha sempre vestito l'Azzurro, anche con le nazionali giovanili.