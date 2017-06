Momentaccio per Zhang: anche lo Jiangsu in crisi come l'Inter

Lo Jiangsu Suning come l'Inter. Per Zhang Jindong le brutte notizie non arrivano solo dall'Italia. I nerazzurri hanno raccolto appena 2 punti nelle ultime 4 partite e devono ringraziare l'Empoli, vittorioso contro il Milan, se sono ancora in coraa per il sesto posto e la qualificazione ai preliminari di Europa League. Magrissima consolazione, considerando che l'obiettivo era la Champions League.



Ma le cose non vanno meglio in patria per Suning: la squadra di Choi Yoong-Soo è infatti in grave crisi. I numeri sono impietosi: 2 pareggi e 4 sconfitte in 6 giornate di Chinese Super League. Zhang ha deciso di incontrare allenatore e giocatori per cercare di invertire la rotta. "Come squadra dovete assumervi le vostre responsabilità e insieme dovete cercare di risolvere questa situazione. I nostri obiettivi non cambiano, entro cinque anni vogliamo essere in grado di vincere campionato e Champions asiatica" avrebbe dichiarato il patron secondo quanto riferisce la stampa cinese.



Non sarebbe mancato un 'invito' al tecnico: "L'allenatore deve essere rigoroso ma al tempo stesso deve essere in grado di creare un ambiente familiare per rinforzare l'attenzione tra i giocatori". La visita non ha avuto grandi effetti: il Jiangsu è incappato nella sconfitta casalinga in Champions asiatica contro il Jeju United.