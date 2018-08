Modric: "Avrei scagionato l'Inter? Una grande cavolata"

La vicenda della denuncia di Florentino Perez all'Inter a causa di presunti contatti irregolari con Luka Modric diventa più intricata della trattativa che avrebbe potuto portare il croato in nerazzurro. Il presidente del Real Madrid si era fatto sentire con la FIFA, ieri Don Balon lo aveva sostanzialmente smentito scrivendo che Modric aveva ammesso come fosse stato lui a contattare l'Inter ma poi il centrocampista ha smentito la ricostruzione su Instagram.



"Questa è la cavolata più grande della storia" il commento del croato in un post che riportava l'indiscezione di Don Balon (anche se si menziona La Gazzetta dello Sport). "Con estrema sorpresa di Perez, Modric avrebbe ammesso di essere stato lui a mettersi in contatto con l’Inter, squadra per cui sognava di giocare fin dall’infanzia (testuale, ndr) e in cui militano tre suoi connazionali" aveva scritto Don Balon.