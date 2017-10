Modena, Capuano: "In questo momento faticherebbero anche CR7, Guardiola e Mou"

Una situazione difficile in campo e fuori. Il Modena è ultimo nel gruppo B di serie C dopo sei sconfitte in altrettante partite e sta vivendo una grave crisi societaria, sfociata anche in un episodio di violenza contro il presidente Caliendo. A descrivere lo stato d'animo degli emiliani è il tecnico Eziolino Capuano: "Se non si parla mai di calcio tutto diventa difficile, i pensieri caricano i giocatori di un peso che non gli permette di stare sereni. Ho sempre cercato di isolare la squadra, di non avere alibi per quanto succede a livello societario, ma non è facile e a prescindere da tutto spero che si possa presto tornare a parlare solo di calcio. Mi sento umiliato perché non abbiamo fatto neanche un punto in sei gare".



Capuano prosegue 'chiamando in causa' fuoriclasse del rettangolo verde e della panchina: "In questo momento farebbero fatica anche Cristiano Ronaldo, José Mourinho e Pep Guardiola perché finora non si è mai parlato di calcio, ma di altro: dal cambio di proprietà alle penalizzazioni. Auguro a chiunque acquisti la società di far riaprire il Braglia, in caso contrario saremmo in una sorta di coma irreversibile”.