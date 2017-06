Modena, Capuano: "I miei giocatori come scrofe assatanate"

Prima vittoria di Eziolino Capuano da allenatore del Modena (2-0 contro il Gubbio), l'allenatore campano in conferenza si scatena come suo solito: "Tutti dicevano che questa squadra non aveva carattere, ma i miei giocatori sono delle scrofe assatanate, vogliose sempre di aggredire e fare la partita. Ho fatto ascoltare una frase del film “Il Gladiatore” che diceva di non arrendersi anche davanti ad un avversario apparentemente più forte e si sono visti i risultati di questa carica. Non ho mai pensato di perdere, quando vado in vantaggio difficilmente perdo alla fine".



Il Modena ha lasciato l'ultimo posto del girone B di Lega Pro, Capuano si lancia nel pronostico: "Merito della squadra e di chi mi ha scelto, che ho visto piangere. Tutto ciò vale più di un contratto da un milione di euro. Io confermo, anche se so che qualcuno è scettico, che per me non è difficile salvare il Modena".