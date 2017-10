Modena, Caliendo: "Spranghe e lacrimogeni, ho rischiato la vita"

"Ieri sera ho rischiato la vita. Sono arrivate trenta-quaranta persone incappucciate e hanno fatto un assalto con spranghe e lacrimogeni, come se fosse una guerriglia. È inaccettabile. Tutto questo è successo dopo che Salerno è uscito dai nostri uffici, chi li aveva avvisati?". Così Antonio Caliendo, presidente del Modena, ha raccontato a Radio Bruno una serata di incredibile follia.



Per fortuna il numero uno del club emiliano è riuscito a scappare sotto scorta, salvato dall'intervento della Digos: secondo quanto rivelato dai quotidiani emiliani, il commando ha esploso dei petardi, divelto porte e frantumato vetri in sede, con Caliendo chiuso in una stanza e Claudio Anellucci, il d.s., pronto a barricare l'entrata spostando un armadio.



L'aggressione è avvenuta intorno alle 19, al termine della riunione fiume tra i dirigenti del Modena e Carmelo Salerno, possibile compratore del club, che ha lasciato gli uffici scuro in volto dopo la fumata nera. I tifosi a quel punto hanno messo in atto la contestazione, che segue il "funerale" di domenica, quando gli ultrà hanno protestato per la chiusura dello stadio Braglia e la conseguente sconfitta a tavolino dei gialloblù.