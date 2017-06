Mls, Toronto ribalta Montreal: Giovinco vola in finale

Gol e spettacolo nella gara di ritorno della finale della Eastern Conference tra Toronto e Montreal. La formazione dell'Ontario, trascinata dall'ex Juve Sebastian Giovinco e dall'ex Roma Michael Bradley, stacca il biglietto per la finale di MLS grazie alla vittoria per 5-2 ai tempi supplementari, arrivata dopo avere impattato nei novanta minuti regolamentari il 2-3 subito nella gara d'andata.

Notte amara dunque per gli italiani di Montreal, dove giocano l'ex Fiorentina Marco Donadel e l'ex Bologna Matteo Mancosu, ad esultare è solo la Formica Atomica, che porta Toronto a giocare la prima finale della sua breve storia.

A rovinare però la festa dell'ex bianconero e a turbare i sogni dell'allenatore Greg Vanney, c'è l'infortunio capitato a Giovinco al 4' del 1° supplementare, che lo ha costretto a uscire: non c'è ancora una diagnosi esatta, ma la sensazione è che non dovrebbe essere grave. La sua presenza nella finale, prevista per sabato 10 dicembre contro i Seattle Sounders, non dovrebbe essere in dubbio.