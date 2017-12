Mls, Toronto è campione: grande festa per Giovinco

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Il Toronto FC di Sebastian Giovinco conquista la MLS Cup 2017 battendo 2-0 in finale i Seattle Sounders, che lo scorso anno avevano sconfitto la squadra della Formica Atomica ai rigori. Al BMO Field Toronto domina per 90' minuti, passa in vantaggio a metà ripresa con Altidore, ma deve aspettare il 94' per chiudere definitivamente i conti con la deviazione sotto misura di Vazquez che vale il primo storico successo per i canadesi.

Per Giovinco e compagni una stagione davvero da incorniciare, perché aver alzato al cielo la MLS Cup significa "triplete" per i canadesi, che hanno vinto anche la Canadian e la Eastern Conference. Al termine della gara, come di consueto, tutti sul palco per la premiazione: momenti di grande entusiasmo e gioia per tutti, ma soprattutto per uno scatenato Giovinco, vero trascinatore della squadra campione di tutto.