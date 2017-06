Mls, Thohir presenta il nuovo stadio del Dc United

Erick Thohir sembra sempre più un corpo estraneo dall'Inter, nonostante recentemente abbia fatto i complimenti alla squadra dopo la sconfitta dello Juventus Stadium e postato su Instagram una foto del successo nerazzurro contro l'Empoli.



Infatti l'attuale presidente, e azionista di minoranza, interista proprio sul profilo Instagram personale ha presentato il progetto di un nuovo stadio ma non quello dell'Inter bensì quello del Dc United (Mls americana) di cui è proprietario. Si chiamerà Audi Field, ospiterà 20mila tifosi ed ovviamente sarà in funzione anche nei giorni senza partite con una spettacolare fontana, vendita di oggetti del club e altre attrazioni.



L'impianto dovrebbe sorgere entro il 2018 e potrebbe essere costruito anche grazie a parte degli 80 milioni di finanziamento richiesti da Thohir dando in pegno la società veicolo che detiene le azioni dell’Inter, ovvero la International Sports Capital Spa.

DC United announce Audi Field as the name its new soccer stadium, targeted to open 2018 Un post condiviso da Erick Thohir (@erickthohir) in data: 15 Feb 2017 alle ore 08:13 PST