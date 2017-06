MLS, Seattle campione: Toronto va ko ai rigori

Seattle si è aggiudicata la MLS Cup 2016. Per la squadra allenata da Schmetzer - protagonista di una grande rimonta nella regular season a partire da luglio con l'esonero di Schmid e l'arrivo di Lodeiro - si tratta del primo trofeo nazionale della sua storia. Per laurearsi campioni, i Sounders hanno dovuto battere il Toronto FC in una finale secca in Canada.



Il match non regala grandi emozioni, se non negli ultimi quando il portiere dei Rave-Green, Frei, è straordinario sul colpo di testa di Altidore. Prova opaca per Sebastian Giovinco: l'ex Juventus è uscito al 103' senza aver lasciato il segno. Gli errori decisivi dagli undici metri sonon quelli dell'ex Roma, Bradley, e di Morrow. Seattle vince 5-4 e si qualificca anche alla prossima CONCACAF Champions League.