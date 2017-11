Mls, Pirlo entra al 90' e viene eliminato: ora il ritiro?

L'ultima partita in carriera di Andrea Pirlo potrebbe essere stata una brevissima passerella: dopo cinque esclusioni consecutive, Patrick Vieira lo ha fatto entrare (con conseguente boato del pubblico) al 90' al posto di Matarrita nel playoff di ritorno tra New York City Fc e Columbus Crew. La squadra del centrocampista italiano ha vinto 2-0 ma è stata eliminata dopo l'1-4 dell'andata e quindi, salvo smentite dello stesso Pirlo, è arrivato il momento del ritiro.



"Mi sono reso conto che è il momento, ogni giorno problemi fisici e non mi alleno come vorrei. A dicembre torno in Italia" aveva detto solo un mese fa. Vieira, suo ultimo allenatore, gli ha reso onore: "Ha significato molto per questo club, è stato un professionista è un ottimo esempio per i giovani". In due anni di Mls, Pirlo ha giocato 62 partite segnando un gol e fornendo 19 assist.



Pirlo ha vestito le maglie di Brescia, Inter, Reggina, Milan e Juventus prima dell'avventura americana oltre a quella della Nazionale italiana. In bacheca tantissimi trofei tra cui sei scudetti, 2 Champions League e il Mondiale azzurro del 2006.