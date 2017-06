Mls, perde la scommessa e si tatua Celine Dion sul sedere

La prima Mls Cup della storia dei Sounders (contro il Toronto di Giovinco) non deve essere stata una sorpresa solo per i tifosi di Seattle. La vittoria nella finale di tre mesi fa, infatti, ha costretto Matt Oak a tatuarsi Celine Dion sul sedere! Un anno fa, esattamente il 14 febbraio 2016, promise che "se i Sounders vincono un trofeo quest'anno, mi tatuo Celine Dion sul didietro". Promessa mantenuta l'11 febbraio scorso e mostrata a tutti con un altro tweet: "Ricordate ragazzi, mai twittare". O magari non scommettere su un tatuaggio...

@mattoak like if Sounders win a trophy this year I'll get this Celine Dion ass tattoo. And I don't Welch on bets like @mread531