Mls, il Var incastra David Villa: espulso, è il primo storico caso

Ajd, Villa a frappé DeLaGarza au visage, l'arbitre n'a rien vu, mais l'assistant vidéo l'a notifié. Rouge. #MLS #VAR pic.twitter.com/jJfZ6PRdTt — Arcadio Marcuzzi (@_marcuzzi) 19 febbraio 2017

David Villa espulso...alla moviola. Il giocatore spagnolo è la prima "vittima" del Var (Video Assistant Referee), che è stato introdotto durante questa preseason, dopo che la MLS è stata selezionata come una delle leghe che porterà avanti questi esperimenti nei prossimi anni.

Durante l'amichevole contro lo Houston Dynamo valevole per la Desert Diamond Cup, lo spagnolo ha colpito con un pugno DeLaGarza nel corso di una rissa scoppiata sugli sviluppi di un angolo battuto da Pirlo. L'arbitro, però, evidentemente non aveva colto il gesto violento e ha sanzionato l'attaccante con il solo cartellino giallo. Subito dopo, però, si è diretto a bordocampo per osservare il replay sul monitor e, dopo una pausa di circa 3 minuti, ha optato per cambiare la sua decisione estraendo il rosso e riscrivendo così la storia della tecnologia applicata al calcio.

La sperimentazione del Var sta proseguendo con successo negli Stati Uniti, tanto che il commissioner della Mls Don Garber ha annunciato che, se non ci saranno intoppi, verrà introdotta anche nella seconda parte della stagione regolare del 2017.