Mls, Giovinco sovrasta Pirlo: finale Eastern all'italiana

Continua la grande stagione di Sebastian Giovinco in Mls, il suo Toronto FC - dopo la vittoria per 2-0 nell'andata - ha battuto 5-0 il New York FC di Andrea Pirlo anche nella semifinale di ritorno della Eastern Conference guadagnandosi la finale contro il Montreal Impact di Donadel e Mancosu.



La Formica Atomica ha siglato tre dei cinque gol (6', 20', 91'), il risultato è stato arrotondato da Altidore e Osorio: una sconfitta devastante per Pirlo e Lampard (in quella che potrebbe essere l'ultima partita dell'ex Chelsea) oltre che per il tecnico Patrick Vieira. Per quanto riguarda la Western Conference, la finale sarà Colorado Rapids e Seattle Sounders.