Mls, Giovinco è il più pagato di tutti

Sebastian Giovinco davanti a tutti. L'ex attaccante della Juventus, attualmente in forza al Toronto, è il calciatore con lo stipendio più alto in Major League Soccer. Secondo i dati pubblicati dalla associazione dei giocatori della Mls la formica atomica percepisce 5,6 milioni dollari, oltre 7 con gli introiti, superando quanto registrato nell'ultima rilevazione da Kakà, che ha lasciato Orlando al termine della scorsa stagione.



Al secondo posto un altro giocatore di Toronto, Michael Bradley (sei milioni di stipendio, 6.5 totali), al terzo l'attaccante del Los Angeles FC Carlos Vela (4.5, 6.3 totali), e al quarto il centrocampista di Chicago Bastian Schweinsteiger, anche lui oltre i sei milioni. Complessivamente sono in 46 a ricevere più di un milione di dollari (erano 23 due anni fa): tra di loro anche Zlatan Ibrahimovic, che guadagna 1,5 milioni con i Los Angeles Galaxy.