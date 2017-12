Mls, festa Giovinco: la Eastern Conference è di Toronto

Ancora Toronto, ancora Giovinco. La squadra della Formica Atomica si conferma campione della Eastern Conference e conquista la sua seconda finale consecutiva dopo aver perso quella dell’anno passato ai rigori. L’avversario potrebbe essere ancora una volta Seattle, che nell’andata della Western Conference ha battuto in trasferta Houston per 2-0, ma per il verdetto definitivo bisogna aspettare.

La squadra canadese ha battuto 1-0 il Columbus di Federico Higuain, fratello maggiore di Gonzalo, dopo aver pareggiato 0-0 all’andata, quando era priva sia di Giovinco (squalificato) sia di Jozy Altidore, 31 gol in due in stagione (16 Giovinco, 15 Altidore) sui 74 totali di Toronto. Stavolta la zampata vincente non è stata dell’italiano, ci ha pensato il centravanti della nazionale Usa a risolvere la questione al 15’ del secondo tempo: un uno-due in velocità con lo spagnolo Vasquez e un diagonale di destro imprendibile, dopo che Giovinco aveva protetto al limite dell’area un bel pallone.

Giovinco è apparso un po' in ombra rispetto al solito, anche a causa della marcatura a uomo studiata dall’allenatore di Columbus. Seba ha avuto la migliore occasione in apertura, quando si è procurato una punizione in “Zona Giovinco”, da dove ha già segnato 14 gol da quando tre anni fa è arrivato nella Mls, ma l'ex Parma e Juve ha centrato la barriera. Con questo successo Toronto si guadagna la possibilità di rifarsi, nuovamente in casa, della finale persa ai rigori l’anno passato con Seattle, appuntamento per sabato 9 dicembre.