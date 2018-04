Mls, esordio da sogno per Ibrahimovic: doppietta!

Los Angeles ha un nuovo Re. Zlatan Ibrahimovic non ha affatto dimenticato come si segna e si è presentato ai suoi nuovi tifosi con una prestazione da vero fenomeno. Nel primo storico derby cittadino contro il Los Angeles FC, i Galaxy vanno sotto 3-0 dopo 50 minuti, ma poi riescono a reagire a portarsi sul 2-3. A quel punto si alza dalla panchina il Leone svedese, che dopo 6 minuti firma il pari con un clamoroso destro al volo da 40 metri e poi, a tempo, praticamente scaduto, firma il 4-3 finale e la doppietta personale: tifosi di LA in delirio totale per il loro nuovo idolo!

Ibra si presenta così...

Doppietta e clamorosa rimonta!

L'esultanza

L'ingresso in campo