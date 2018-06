MLS, doppietta di Ibrahimovic contro il Real Salt Lake

Mentre la sua Svezia continua la preprazione per i Mondiali 2018 in Russia, e lui sembra non aver preso benissimo l'esclusione, Zlatan Ibrahimovic continua ad esaltare i tifosi dei Los Angeles Galaxy. Lo svedese è stato grande protagonista nel 3-0 al Real Salt Lake, quindicesima giornata della MLS: doppietta di testa tra il 61' e il 67' prima della rete di Kamara che chiude il match. Ibra aggiorna il suo tabellino, ora è a quota undici partite, sette gol e tre assist dall'arrivo ai Galaxy, ottavi in campionato a due punti dal sesto (ultimo utile per la qualificazione ai playoff).