MLS, Collin Martin fa coming out: “Sono gay”

Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me — I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforall pic.twitter.com/cOJQXfrBiv — Collin Martin (@martcw12) 29 giugno 2018

Collin Martin. Probabilmente questo nome non vi dirà niente, ma è destinato a rimanere nei libri di storia dello sport americano perché questo giovane (23 anni) centrocampista del Minnesota United, che gioca in MLS da sei stagioni, è il primo nonché l'unico atleta professionista dello sport a stelle e strisce - tra quelli ancora in attività - ad aver annunciato ufficialmente di essere gay.

Lo ha fatto attraverso un post, in cui appare avvolto in una bandiera arcobaleno, pubblicato sui propri profili social poche ore prima dell'inizio della Pride Night, una serata in ricordo e difesa dei diritti degli omosessuali nel 49esimo anniversario dei Moti di Stonewall.

"Questa è una notte importante per me - ha scritto Collin - annuncio per la prima volta pubblicamente di essere un giocatore gay nella MLS. La mia famiglia lo sa da anni, anche i miei amici e i miei compagni di squadra. Ho ricevuto solo affetto e stima dal management di Minnesota United e dai compagni ed è per questo che oggi sono orgoglioso di poterlo dire pubblicamente dopo 6 stagioni in MLS. Visto che celebriamo la Pride Night, voglio ringraziare tutti per il loro supporto incondizionato per la persona che sono. Da atleta professionista - aggiunge Collin - vorrei che questo mio gesto incoraggiasse chi si trova nella mia stessa condizione a farsi avanti, il mondo dello sport è pronto ad accoglierci senza preclusioni".