MLS: Beckham presenta la sua squadra, Bolt si propone come bomber

Quattro anni per rivelarsi al mondo e altri quattro per scendere in campo. La nuova sfida di David Beckham, sempre impeccabile, anche in giacca e cravatta e barba fintamente incolta, è stata vinta finora. Sotto il sole della Florida, Miami, nasce ufficialmente, con tanto di investitura ufficiale e sciarpa messa al collo, la 25esima franchigia (termine usato nella Major League Soccer per le società di calcio), un progetto nato e coltivato, non senza difficoltà, nel 2014 e che vedrà il calcio d'inizio in campo nel 2020, in un nuovo stadio di proprietà.

L'entusiasmo dei tifosi è alle stelle, così come quello dello Spice Boy: "È stato un viaggio lungo e complicato e ci sono stati momenti in cui stavo per mollare tutto - ha detto l'inglese durante la conferenza stampa di presentazione - Ma se sono arrivato dal Real Madrid ai Galaxy, in una Lega che era ancora in via di sviluppo, è solo perché avevo intravisto le sue potenzialità e la passione della gente per questo sport".

E come accade in questi casi, tutto postato sui social, si fanno avanti amici e parenti...

Ma il messaggio più divertente arriva da un grande atleta appassionato di calcio. Usain Bolt, tifoso del Manchester United, si è proposto per ricoprire un ruolo importante in squadra: "Ciao David, se ti serve un centravanti io ci sono. Se ti serve uno che faccia gol, io ci sono".

A proposito di attaccanti, Beckham è stato incalzato anche sulla posizione di Zlatan Ibrahimovic, grande sogno dei Los Angeles Galaxy: "È difficile parlare di un giocatore che fa parte di un club che amo, ma se Zlatan, o altri giocatori del suo livello, arrivassero in MLS potrebbero dare valore alla Lega. Spero che un giorno, presto o tardi, arrivi qui, ma al momento è felice allo United e sono felice che stia lì".

Beckham, che nella MLS ha giocato propio a Los Angeles, diventa il primo ad essere stato nella Lega prima come calciatore e adesso come proprietario di un club. Ora dovrà decidere il nome del team e i colori, a Miami c'è già un'altra squadra, il Miami FC, che nel 2017 ha giocato nella Nasl allenato da Alessandro Nesta e di cui è comproprietario Paolo Maldini.