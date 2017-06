Minuto di silenzio, l'Arabia Saudita chiede scusa

La federcalcio dell'Arabia Saudita ha chiesto scusa per l'atteggiamento dei suoi giocatori durante il minuto di silenzio per le vittime dell'attacco terroristico a Londra, prima del match di qualificazione mondiale contro l'Australia. La nazionale araba non si era schierata a centrocampo come si fa solitamente nelle occasioni di commemorazione - tra chi continuava il riscaldamento e chi passeggiava per il campo -, scatenando le polemiche di tutto il mondo.



Inizialmente la comunicazione della nazionale aveva parlato di "tradizione non in linea con la cultura saudita" ma poi sono arrivate le scuse della Federazioni: "Esprimiamo profondo rammarico e ci scusiamo se abbiamo offeso qualcuno, i giocatori non volevano mancare di rispetto. La Federcalcio saudita condanna tutti gli atti di terrorismo e fa le condoglianze alla popolazione del Regno Unito".