Mings, 5 giornate di squalifica per aver calpestato la testa di Ibrahimovic

Cinque giornate di squalifica. La Football Association ha considerato colpevole Tyrone Mings che sabato, durante Manchester United-Bournemouth, calpestò la testa di Ibrahimovic che poi reagì rifilando una gomitata all'avversario qualche minuto dopo. Entrambi conclusero impuniti la gara, entrambi sono stati puniti con la prova tv: Zlatan dovrà saltare tre partite (tra cui quella di FA Cup col Chelsea in programma lunedì) il difensore del Bournemouth ha avuto una sanzione ancora più pesante.



"Solo lui può sapere se voleva davvero colpire Ibra o no, per cui non so come possa la Federcalcio possa provare la sua colpevolezza", ha scritto Michael Owen su Twitter. In effetti, riguardando l'azione, la certezza assoluta della volontarietà del gesto non c'è. Mings si ritrova Rooney a terra, davanti a sé, ed è costretto a saltare, così si imbatte nel corpo di Ibra: l'impressione avuta dalla FA è che non abbia completato il salto facendo cadere di proposito il piede sulla testa dello svedese.