Milano Football Festival, il 30 marzo al via l'edizione n.19

Giovedì 29 marzo la società sportiva Accademia Internazionale Calcio (Centro di Formazione Inter) inaugurerà ufficialmente l'edizione numero diciannove del Milano Football Festival, manifestazione a carattere internazionale dedicata a tutte le categorie giovanili, dagli Allievi classe '01 ai Pulcini 2009. A partire dalle ore 20:00, presso il centro sportivo di Milano in via Cilea 51, andrà in scena la cerimonia d'apertura in cui sfileranno alcuni esponenti delle 66 società partecipanti: condurranno la serata Paolo Cavallone di Rtl 102.5 e Roberto Scarpini di Inter Channel. Durante l'inaugurazione non mancheranno ospiti d'eccellenza del panorama calcistico direttamente dalla Serie A.

Il Milano Football Festival è il fiore all'occhiello tra gli eventi organizzati dall'Accademia Internazionale nel corso della stagione e i numeri dell'evento sono aumentati di edizione in edizione arrivando a cifre davvero uniche: 18 Nazioni (Austria, Algeria, Belgio, Bosnia, Canada, Colombia, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Italia, Malta, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Usa), 9 regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Abruzzo, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Sicilia e Calabria), 124 squadre iscritte e ben 274 partite disputate nell'arco della manifestazione. Questo torneo ha l’obiettivo di far vivere a tutti, atleti e accompagnatori, un’indimenticabile esperienza sportiva e culturale insieme a divertimento e spettacolo dando la possibilità di visitare una metropoli come Milano, capitale del calcio e polo culturale ricco di attrazioni artistiche e non.

Ciliegina sulla torta, la possibilità per i ragazzi di andare allo stadio Meazza di Milano per assistere alla sfida di campionato Inter-Verona sabato 31 marzo. Il calcio di inizio è previsto per venerdì 30 marzo mentre le finalissime e le premiazioni conclusive si terranno domenica 1 aprile a partire dal primo pomeriggio.