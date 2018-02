Milanello come Coverciano, tutti i discepoli di Ancelotti

Dicono che un bravo allenatore prima di tutto dev'essere un insegnante. E quando sai davvero trasmettere le tue idee, lo spirito d'emulazione è inevitabile. Dev'essere andata così, con Arrigo Sacchi e il suo Milan. Da Donadoni a Van Basten, da Rijkaard a Gullit, hanno allenato quasi tutti. Un discepolo prediletto c'è sempre, però. E non è un caso che Carlo Ancelotti di Sacchi abbia fatto anche in tempo a fare il secondo, a USA '94. E poi, una carriera da urlo.

Tre Champions da allenatore, un record. Ma il trionfo più bello è saper trasmettere le proprie idee. E allora forse non è un caso che anche Carlo abbia i suoi discepoli. Ne abbiamo scelti undici, ex rossoneri naturalmente, perché questa è una storia nella quale Milanello assomiglia a Coverciano. Evidentemente basta anche un ritiro pre-campionato. È il caso di Dimitrios Eleftheropoulos, che nel Milan di Ancelotti c'è stato un'estate sola, ma gli è bastata per imparare, evidentemente. Del resto una bella lezione, in un 5-2 contro l'Ascoli, il portiere greco la prese anche sul campo. In difesa, Roque Junior e Cosmin Contra. Il primo, dopo un'esperienza nelle giovanili della Lazio, è sulla panchina del club brasiliano dell'Ituano. L'altro allena la nazionale rumena. Ed è quindi collega di Sheva, che guida da due anni l'Ucraina. Tornando alla difesa, Alessandro Nesta si è andato a prendere la sua prima chance a Miami, in attesa di una chiamata italiana.

Come quella che ha appena avuto Massimo Oddo, a Udine. Domenica scorsa, lo scontro tra amici con Gennaro Gattuso, chiamato a far meglio di Cristian Brocchi, otto panchine rossonere e la finale di Coppa Italia persa nel 2016. O di Pippo Inzaghi, adesso a Venezia, arrivato decimo l'anno prima. Un po' meglio col Milan ha fatto Clarence Seedorf, protagonista quasi per un'intera stagione. Leonardo, con Ancelotti, è stato pochissimo da giocatore, ma con lui ha collaborato in altre vesti e anche se adesso fa il dirigente, allenando a San Siro, seduto da un lato e dall'altro, ha fatto vedere sprazzi di bel calcio e qualcosina ha vinto.

Certo, non quanto colui che Carletto ha contribuito a formare in prima persona, da giocatore alla Juventus e poi da allenatore al Real Madrid. Zizou Zidane è sulla strada di Ancelotti in fatto di Champions vinte, vedremo se sarà anche bravo a creare discepoli. Non tutti sanno trasmettere le proprie idee con umanità e talento. Prima di essere un re di coppe, Ancelotti era ed è un insegnante fenomenale.