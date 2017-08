Milan, torna Romagnoli e Montella passa a tre

Dopo mesi di calvario, finalmente torna in campo. Alessio Romagnoli, fermo dalla fine della passata stagione per un problema al menisco che gli ha fatto saltare anche gli Europei Under 21, torna a disposizione di Montella, che lo schiererà subito in campo dal 1' contro lo Shkendija nel ritorno del playoff di Europa League (all'andata 6-0 per i rossoneri).

Una partita utile per mettere qualche minuto nelle gambe del difensore azzurro, ma soprattutto utile al tecnico per dedicarsi agli esperimenti e cominciare a lavorare sul Milan del futuro, a partire da quella difesa a 3 che stasera dovrebbe fare il suo debutto ufficiale proprio in Macedonia.

Montella infatti sembra intenzionato a schierare un 3-5-2 in cui Bonucci tornerebbe nel suo naturale ruolo di regista arretrato, seppure in una squadra zeppa di seconde linee e di giovani. A Milano sono rimasti infatti Gigio Donnarumma, Conti, Calhanoglu, Montolivo, Musacchio e Rodriguez, oltre agli infortunati Biglia e Bonaventura.

In avanti partirà dal primo minuto Andrè Silva, che sarà affiancato dall'uomo del momento, quel Patrick Cutrone per cui Pippo Inzaghi, suo allenatore nella Primavera dei rossoneri, ha speso parole di grande elogio: "Patrick ha il gol nel sangue. Nessuna ne ha segnati tanti quanti lui nell’intera storia del settore giovanile rossonero: 110 reti. E vedo che non ha nessuna intenzione di fermarsi - ha detto l'allenatore del Venezia - Ha grinta, umiltà, tenacia. Sa che cosa siano il sacrificio e la volontà di sfondare. Cutrone può arrivare molto lontano, può conquistare la Nazionale".

La probabile formazione (3-5-2): Storari; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Calabria, Zanellato, Locatelli, Mauri, Antonelli; Cutrone, André Silva.