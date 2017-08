Milan, Suso: "Non voglio più parlare del rinnovo, ho già detto tutto"

"Rinnovo? Non ne voglio più parlare. Ho già detto tutto in merito a questo. Ora sono concentrato sulla stagione, abbiamo una partita importante domani, poi domenica inizia il campionato". Alla vigilia della sfida di Europa League a San Siro contro lo Shkendija, Suso fa capire che non ci sono novità in merito al prolungamento contrattuale (che comunque arriverà) e sposta l'attenzione sul campo, sul calcio giocato".



Sul rettangolo verde il Milan ha cambiato notevolmente aspetto rispetto alla scorsa stagione: "La squadra è migliorata tanto, quest'anno ci saranno tante partite e servirà il contributo di tutti. Io posso e devo migliorare ancora molto".



Quanto al ruolo lo spagnolo si mostra disponibile e pronto ad 'adattarsi': "Penso che duranrte le partite parto da destra e poi mi accentro, quindi faccio già il trequartista. Mi sento di poter giocare in entrambi i ruoli e al Genoa con Gasperini ho agito da seconda punta: mi sentirei a mio agio". E come se non bastasse Montella ha aggiunto che il 23enne potrebbe essere schierato da interno di centrocampo: il Milan ha insomma a disposizione un vero e proprio jolly.