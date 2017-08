Milan-Shkendija, ufficiale l'inversione di campo

Il Milan incontrerà lo Shkendija nel playoff di Europa League: andata il 17 agosto a San Siro, ritorno il 24 agosto a Skopje. I macedoni, vicecampioni nel loro Paese, si sono qualificati vincendo 3-0 contro il Trakai e ribaltando così il risultato dell'andata di 1-2.

Uffiale dunque l'inversione delle date (in principio il Milan avrebbe dovuto giocare il ritorno in casa, ndr), decisa dalla Uefa perchè lo Shkëndija, deve giocare a Skopje alla Philip II Arena (sede tra l'altro della prossima Supercoppa europea) invece che allo stadio cittadino, ma l'arena della capitale nella data del 17 è occupata dal Vardar, impegnato anch'esso nei playoff di Europa League con il Fenerbahce. Ecco quindi che la Uefa ha deciso per l'inersione dei campi e i rossoneri giocheranno l'andata a Milano.

Poteva comunque andare decisamente peggio al Milan, che per queste partite dovrebbe poter contare anche su Lucas Biglia e Leonardo Bonucci dopo che sono state depositate le fidejussioni necessarie a sbloccare il loro status. Negli otto precedenti delle italiane contro le squadre macedoni, mai una sconfitta: 6 vittorie e 2 pareggi con 21 gol fatti e 2 subiti. Nel 1999/00 Perugia-Pobeda per l'Intertoto, in Coppa Uefa 2000/01 Pobeda-Parma, in Coppa Uefa 2003/04 Roma-Vardar e in Europa League 2011/12 Lazio-Rabotnicki.

GLI ALTRI ABBINAMENTI

Pantahinaikos-Athletic Bilbao

Osijek-Austria Vienna

Apollon Limassol-Midtjylland

Stella Rossa-Krasnodar

FH-Braga

Brugge-AEK

Everton-Hajduk

Maritimo-Dinamo Kiev

Vitorul-Salisburgo

Domzale-Marsiglia

Ajax-Rosenborg

Partizan-Videoton

Altach-Maccabi Tel Aviv

Utrecht-Zenit

BATE Borisov-Oleksandriya

Legia-Sheriff

Dinamo Zagabria-Skenderbeu

Viktoria Plzen-AEK Larnaca

Ludogorets-Suduva

PAOK-Ostersunds