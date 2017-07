Milan, S. Siro verso il pienone col Craiova: oltre 56.000 biglietti venduti

Grande entusiasmo intorno al Milan. San Siro va verso il pienone per il ritorno del preliminare di Europa League contro il Craiova. Milan Tv ha infatti fatto sapere che sono stati venduti oltre 56.000 biglietti per la gara in programma giovedì sera alle 20:45 al Meazza. Il dato è destinato a crescere ulteriormente perchè mancano ancora tre giorni alla partita.



Per far fronte alle numerose richieste il club di via Aldo Rossi ha deciso di aprire la vendita dei tagliandi anche per il terzo anello rosso e anche in quel settore è partita al corsa al biglietto. Si tratta di cifre importanti tenuto conto della data (3 agosto), del favorevole riusultato ottenuto all'andata (1-0 in trasferta) e della caratura dell'avversario.



Ma la voglia di vedere all'opera alcuni acquisti del sontuoso mercato della società ha trascinato i supporter rossoneri, di nuovo desiderosi di riempire la Scala del Calcio nella prima stagionale in casa della squadra di Montella.