Milan, Montella: "Vittoria meritata che dedichiamo a Berlusconi"

Vincenzo Montella, dopo la Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus, non ha dubbi: "Sono felice soprattutto per i ragazzi, dopo una vittoria del genere possiamo credere ancora di più nei nostri mezzi perché si può costruire qualcosa. Nonostante giocassimo contro una grande squadra, abbiamo meritato la vittoria". L'allenatore del Milan ha una dedica particolare: "E' un successo che dedichiamo al presidente Berlusconi che fortemente la voleva".



Ancora Montella: "Siamo partiti un po' contratti - le sue parole alla Rai a fine match - abbiamo pagato l'inesperienza nel disputare certe partite, ma poi abbiamo preso la partita in mano e abbiamo meritato di vincere. Certo, siamo anche stati fortunati quando Dybala ha calciato alto. Sono contento anche per il presidente Berlusconi che puntava tantissimo a questa vittoria".

DONNARUMMA: "IL MISTER CI HA DATO QUALCOSA IN PIU'"

Gianluigi Donnarumma, uno degli eroi rossoneri, ha commentato così la vittoria: "È un'emozione indescrivibile, è una soddisfazione immensa. Noi sapevamo che ce la dovevamo mettere tutta e abbiamo giocato alla pari con loro. È un piacere vincere anche con tanti italiani in campo. Abbiamo voluto questa vittoria, la dedichiamo al presidente Berlusconi. Non sappiamo se sarà l'ultima, ma il trofeo è per lui. Il mister ci ha dato qualcosa in più, noi lo seguiamo sempre in allenamento".

BONAVENTURA: "ANNI DI LAVORO RIPAGATI"

"Contento per il gol del pareggio, abbiamo giocato una grande partita. Siamo felicissimi, perché in questi anni abbiamo sofferto e questa gioia ci ripaga DI tanti anni di lavoro. Ho segnato un gol da attaccante, anche Montella li faceva, sono contento per come è andata". Lo ha detto Giacomo Bonaventura, commentando la vittoria nella finale della Supercoppa italiana. "C'è da ringraziare Montella, ma anche Mihajlovic, che ci ha portato in finale della Coppa Italia. E non dimentichiamo Brocchi - ha concluso l'autore del gol dell'1-1 -. Merito anche del lavoro magari meno visibile di altre persone. Questa è una grande gioia, ma adesso dobbiamo crescere partita dopo partita".

SES: "GRAZIE PER LA STUPENDA VITTORIA"