Milan, Montella: "Sono sereno, siamo sulla strada giusta"

Dopo la debacle di Marassi, le polemiche, il licenziamento del preparatore atletico Marra e alla vigilia del match casalingo di Europa League contro i croati del Rijeka, Vincenzo Montella si dichiara tranquillo: "Fa tutto parte del gioco, sono molto sereno. Sono state ore impegnative e ho pensato molto. So che alleno una squadra gloriosa e so di avere le energie per allenarla. La strada intrapresa è quella giusta, so dove intervenire" ha detto il tecnico rossonero in conferenza stampa.

"Ho voglia di dimostrare la mia passione e la mia determinazione - continua Montella - Ringrazio Mirabelli e Fassone che mi sono vicini e mi sostengono nelle scelte, lasciandomi lavorare in piena autonomia. Nelle difficoltà riesco a dare il meglio di me stesso e questo è un momento di difficoltà. Da giocatore ho subito 13 operazioni e mi sono sempre rialzato. Da allenatore a Catania e a Firenze ho passato periodi difficili, ma ho sempre svoltato con prestazioni e risultati al momento giusto, sono sicuro accadrà anche al Milan. Sono pronto per l'ultimo passo e per un'ulteriore crescita".

Poi inevitabilmente il discorso si sposta sull'ex preparatore atletico, Emanuele Marra, storico collaboratore di Montella: "Non era lui il problema, ma ci sta che ci possano essere delle divergenze che in questo momento sono nate con lui. Lui era un fratello, ho fatto una scelta molto dolorosa per salvare anche gli altri fratelli dello staff. Non è lui il capro espiatorio, non c'era più totale sintonia sul percorso da fare insieme, gli auguro il meglio. Non posso andare oltre. Non è Marra il problema, gli voglio bene, ma se non ci sono le stesse visioni è inevitabile la separazione. Il nuovo preparatore atletico? Sto aspettando una risposta dal mio preferito...".

In conclusione anche una domanda sul Rijeka: "Ci sono stati degli scossoni, vogliamo subito giocare. Oggi inizieremo davvero a preparare la partita. Il Riijeka è una squadra molto fisica, diversa dall'ultima partita di Europa League. Turnover in vista della Roma? Paletta ha avuto sempre un comportamento esemplare. Devo fare delle valutazioni, sono un po' in ritardo rispetto al solito. Non ho deciso ancora nulla a livello di formazione".