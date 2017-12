Milan, Montella: "Siamo bersagliati ma dobbiamo pensare solo al campo"

Dopo il ko con il Napoli al San Paolo il Milan ha la chance di riscattarsi in Europa League contro l'Austria Vienna a San Siro e chiudere il discorso qualificazione ai sedicesimi di finale. "Abbiamo bisogno di risultati rispetto alla crescita della squadra, è un'opportunità importante per ipotecare il primo posto a cui teniamo moltissimo. In Europa il nostro cammino è stato lineare con sei vittorie e due pareggi: sarebbe importante qualificarci per concentrarci di più sul campionato, non è un traguardo raggiunto ma un obiettivo significativo" dichiara Montella alla vigilia del match.



Il tecnico dà qualche indicazione sull'undici che scenderà in campo: "Mi dite che cambio molto formazione ma in realtà non si può fare diversamente. Suso non sta bene, ha avuto anche un po' di febbre e non vogliamo rischiarlo per domenica. Le due punte? E' una possibilità: devono fare di più ma devono anche essere servite meglio. Non dobbiamo sbagliare le scelte finali. Sabato abbiamo tirato parecchio verso la porta, quindi dobbiamo migliorare anche nell'esecuzione. Al San Paolo abbiamo fatto 13 tiri verso la porta, solo l'Atalanta ne ha fatti di più. Abbiamo tenuto di più la palla. I numeri dimostrano che c'è un certo lavoro che stiamo portando avanti. Dobbiamo velocizzare il gioco in alcune situazioni e non sbagliare alcune scelte, così come essere più precisi".



In Serie A i rossoneri sono molto lontani dalla zona Champions ma il calendario sembra favorire i rossoneri: "In Italia non ci sono partite facili ma affrontiamo squadre che stanno dietro di noi in classifica, vogliamo avvivinarci ai primi posti. Il cammino di Europa League è molto lungo, non possiamo basare tutte le nostre speranze su una competizione sola".



Il tecnico non sembra non badare agli articoli del New York Times e di Marca sulla situazione societaria: "Siamo bersagliati, ma noi dobbiamo pensare solo al campo. Ormai non ci faccio più caso, se ne parla da tanto come della mia posizione in bilico. La cena di lunedì? E' stata una cosa spontanea, è la dimostrazione che la squadra è un gruppo unico e si vede anche in campo".