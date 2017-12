Milan, Montella: "Possiamo concentrarci sul campionato"

Vincenzo Montella può sultare per il primo 'traguardo' stagionale raggiunto dal Milan, ovvero i sedicesimi di Europa League. "E' stata una serata estremamente positiva, abbiamo raggiunto il primo posto in classifica. Possiamo concentrarci sul campionato, dove abbiamo bisogno di recuperare, e sulla Coppa Italia. L'ultima gara di Europa League la onoreremo, la nostra storia dice questo" sottolinea il tecnico rossonero al termine del match vinto 5-1 con l'Austria Vienna.



Il risultato porta un po' di ossigeno al club di via Aldo Rossi: "Nelle ultime 4-5 partite abbiamo dimostrato una crescita, rapportata al livello degli avversari. Napoli e Juventus sono capitate in questo momento e ci hanno un po' rallentato. Non abbiamo sfigurato, il nostro gioco deve migliorare, stiamo lavorando. Ho idee molto più chiare sui giocatori, il valore della squadra vale di più della classifica, secondo quello che vedo in campo".



In tribuna a San Siro c'era anche Kakà: "E' un giocatore fantastico, un ragazzo di un'educazione e una purezza unica. E' stato un piacere incrociarlo. Sono contento di averlo visto".