Milan, Montella: "Ottimo spirito. Ancelotti? Magari come vice"

Vincenzo Montella vede il bicchiere mezzo pieno dopo il successo sul Rijeka: "Abbiamo vinto e mi è piaciuto lo spirito e l'orgoglio della squadra per ottenere questo grande risultato, ci portiamo dentro energia per come è arrivata la vittoria. Se Donnarumma avesse parato il rigore magari saremmo stati meno contenti. Abbiamo vinto 10 partite su 12 con una squadra tutta nuova, vorrei che fosse ricordato più spesso".



L'allenatore però riconosce le difficoltà del Milan: "Dobbiamo crescere nella gestione delle partite e nella fase difensiva, è evidente. Anche in termini di gol potevamo fare meglio. L'abbraccio con Bonucci nel finale? É il mio capitano, era anche una specie di richiamo affettuoso perché dovevamo gestire meglio il risultato".



Infine, sulla possibile ombra di Ancelotti sulla sua panchina: "Carlo è un amico e lo ammiro spassionatamente. Simpaticamente e con la massima stima dico: può venire a farmi da secondo... O io da secondo a lui, si ha sempre da imparare".

GASPERINI: "OTTIMO PUNTO"

"I ragazzi non hanno mai ceduto, ci hanno sempre creduto, sono stati anche pericolosi, dobbiamo abituarci ad affrontare questi avversari. Questa partita deve darci un grande insegnamento per il campionato. In una serata difficile siamo riusciti a portare a casa un punto molto importante. Sono contento perchè non mi aspettavo di avere 4 punti". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini esprime la propria soddisfazione per il punto preso a Lione. "Abbiamo tenuto bene il campo - aggiunge - e dopo avere sofferto abbiamo anche giocato con grande intensità. Gomez? Sono contento per il suo gol, soprattutto per noi. La Juventus? Adesso godiamoci questa prestazione".

INZAGHI: "DOVEVAMO FARE PRIMA IL 2-0"

"Per noi era troppo importante vincere, dovevamo dare seguito alla vittoria in Olanda. Era una gara particolare, molti non avevano mai giocato in uno stadio vuoto. Peccato non aver fatto subito il secondo gol": così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi al termine della sfida di Europa League. "Abbiamo fatto 20' molto buoni - ha quindi aggiunto Inzaghi - poi abbiamo abbassato il ritmo, abbiamo preso tre punti importanti per il girone che ci mette in una buonissima posizione ma dovevamo chiudere prima il match. L'unico neo è non aver fatto prima il secondo gol e rischiato qualcosa nella ripresa. Ci serva da lezione, dobbiamo chiudere prima le partite. Gli infortunati? Dobbiamo valutare de Vrij per domenica, tutti gli altri contiamo di recuperarli dopo la sosta".