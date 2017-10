Milan, Montella: "Mirabelli e fischi, non sono d'accordo"

Vincenzo Montella resta sereno anche dopo lo 0-0 con l'Aek Atene: il Milan delude ancora, anche in Europa League, ma il tecnico prova a vedere il bicchiere mezzo pieno e risponde alle critiche rivolte da Mirabelli nel prepartita.



"Non sono d'accordo con lui: contro l'Inter abbiamo fatto una scelta attendista perché non potevamo fare per 90 minuti quello che abbiamo fatto per 45. E con la Roma abbiamo giocato meglio per 70 minuti su 90 contro una squadra che l'anno scorso è arrivata 25 punti davanti a noi e che, come si è visto contro il Chelsea, ha grande qualità. Io non vedo una differenza di vedute. Ho un rapporto schietto con Mirabelli, più di me non è abituato a perdere, sto facendo fare dal mio amico farmacista una pillola per le sconfitte"



"I fischi di San Siro? Il disappunto è fuorviante, dipende dagli ultimi risultati negativi, non tanto dalla prestazione di stasera. Anche io nel primo tempo mi aspettavo di più, ma la squadra è stata più solida e ha creato tanto. Abbiamo fatto 22 tiri verso la porta. Credo che questa squadra abbia qualità. Ha bisogno di tirarla fuori, i nostri uomini migliori devono giocare con un po' di spensieratezza in più. Manca la scintilla. Se ci stringiamo intorno a questi giocatori, possiamo crescere".