Milan, Montella: "Kalinic funzionale, noi cerchiamo armonia"

"Kalinic è funzionale alla nostra idea di gioco. Non sarà un bomber, anche se poi la scorsa stagione ha segnato 20 gol, ma è altruista, generoso, lavora molto per la squadra, sa muoversi in ogni situazione di gioco. È un giocatore gradito". Vincenzo Montella parla anche di mercato alla vigilia di Milan-Shkendija, andata del playoff di Europa League: l'attaccante è in arrivo dalla Fiorentina per 25 milioni e il tecnico, aspettando l'ufficialità, tiene a precisare: "Ci sono anche altri...". Ma alla fine arriverà il croato.



Sulla partita di Europa League, Montella spiega: "Lo Shkendija ha più partite ufficiali nelle gambe rispetto al Craiova, inclusi 3 turni preliminari di Europa League. Poi arrivano da una vittoria contro i campioni in carica macedoni. Hanno chiare idee di gioco e in attacco hanno un giocatore di talento e imprevedibilità come Ibraimi. Partita complicata? Dipende da noi. Sono molti organizzati ma dobbiamo pensare al nostro obiettivo. La formazione? Cutrone è in uno stato di forma straordinario, ma deve saper centellinare le energie per le prossime partite. Sono orientato a mettere André Silva, ne parlerò oggi pomeriggio e anche domattina. Ma sono certo che avranno spazio entrambi nelle prossime gare, magari anche insieme"."



"Mi aspetto che la squadra possa essere più risolutiva nelle scelte negli ultimi 20 metri, più cattivi - continua Montella -. Non è sempre vero che le difese ti fanno vincere lo scudetto. Se segni poco ma subisci poco, non vinci comunque. Conta l'armonia di squadra, saper attaccare in 11 e difendere in 11".