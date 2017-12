Milan, Montella: "Ho un bel guardaroba, sto trovando l'abito giusto"

Dopo tre sconfitte consecutive in campionato e l'enorme delusione del derby perso al 90esimo, il Milan prova a uscire dalla crisi e cerca conferme in Europa League, dove quest'anno finora ha ottenuto solo soddisfazioni. Alla vigilia della sfida con l'AEK Atene il tecnico Vincenzo Montella si definisce di umore aggressivo: "Sono convinto che attraverso queste partite e queste diverse sconfitte che stanno arrivando in maniera diversa, stiamo trovando l'abito giusto per questa squadra. La squadra sta migliorando, nelle ultime due partite è successo qualcosa di anomalo perché avremmo meritato il pari e a quel punto staremmo parlando di altro. Vuol dire che dovremo essere ancora più cattivi e più determinati per portare i risultati dalla nostra parte".

Nel secondo tempo del derby il Milan ha convinto, sarà sempre quello l'abito della squadra? "Ho fatto alcune riflessioni, quando ci siamo rifatti il guardaroba abbiamo comprato tanti begli abiti, ma adesso sto capendo che magari un tipo di calzino non sta bene con un abito bellissimo e via dicendo. Tutti parliamo del secondo tempo entusiasmante di domenica, ma nel primo tempo, comunque, l’Inter ha fatto solo un tiro, come noi. Non ho visto tutta questa differenza, non posso pretendere adesso 95 minuti al massimo contro certi avversari, ma ci arriveremo”.

L'argomento principale resta sempre il derby: "A livello di occasioni avremmo meritato noi, la differenza l'ha fatta il cinismo di Icardi. Al Milan manca un bomber? Non ci manca niente, la società mi ha comprato un guardaroba bellissimo, sto vestendo la squadra, se ci sono errori sono solo miei, ma vedo una qualità di gioco sempre più alta. Ci serve solo un po’ di tempo, anche se guardo alla partita del City di ieri: nonostante Guardiola e il loro budget, l’anno scorso sono arrivati quarti e non hanno vinto niente, serve tempo”.

Poi il discorso si sposta sulla gara con l'AEK: "È una squadra pericolosa che ha molta qualità in attacco, domani dovremo essere attenti e aggressivi perché mi sono stufato di perdere. L'Europa è la casa del Milan e vogliamo andare il più avanti possibile, è un obiettivo. Domani è un'opportunità importante per ipotecare la qualificazione, una partita che conta per la classifica, per il nostro percorso e per la continuità di gioco".

Si passa ai singoli, prima le note liete come Cutrone, che siede di fianco al mister ("Patrick è cresciuto tantissimo nell’ultimo periodo, all’inizio ha fatto molta fatica, cresce sempre ed è una soddisfazione mia e della società che ci abbiamo scommesso in tempi non sospetti"), poi quelle dolenti come Donnarumma ("Per me un portiere bravo deve parare bene con le mani, non coi piedi. I rischi ce li prendiamo, ma sono calcolati") e Bonucci: "Voglio pensare che sia una casualità, purtroppo ogni minimo errore lo sta pagando così come lo paghiamo noi. Durante le partite è cresciuto per la qualità delle sue giocate".