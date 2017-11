Milan, Montella: "È da un po' che guardo il mio funerale"

Un altro 0-0, proprio come all'andata. Il Milan resta ancora a secco contro l'Aek Atene, ma la qualificazione ai sedicesimi di Europa League resta ampiamente alla portata. Così Vincenzo Montella non mostra segni di preoccupazione: "Esonero? Siamo primi in classifica, parliamo di questo. Non è facile giocare in Europa, possiamo parlare di gara complicata ma non è catastrofico uno 0-0 in casa dell'Aek Atene".



"Il primo tempo è andato così così, eravamo contratti. Il secondo tempo l'abbiamo giocato bene. Ho visto una squadra che ha lottato, ha accelerato nel secondo tempo, siamo andati vicino alla vittoria e abbiamo creato più dell'avversario, avessimo segnato col palo di Montolivo avremmo sicuramente meritato. C'è da lavorare ma vedo una squadra predisposta e con qualità. Nelle ultime settimane creiamo di meno ma subiamo anche di meno. Con l'Aek non era una partita facile per intensità contro un avversario che non ti lasciava giocare".



"La squadra ha lottato, sono fiducioso. Oggi era delicata, lo sarà anche domenica e anche quelle successive. È un po’ che sto guardando da vivo il mio funerale e penso sia un vantaggio, ti accorgi di tante cose. Non so cosa succederà ma la società mi è vicina".