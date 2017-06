Milan, Montella: "Dobbiamo essere fiduciosi. Allo Stadium ho già vinto"

Dopo il ko con il Napoli in campionato, il Milan si rituffa sulla Coppa Italia, dove è atteso dalla sfida con la Juventus già battuta due volte in questa stagione, ma mai allo Stadium. Montella spera di avere a disposizione anche il nuovo acquisto Deulofeu: “Noi l'abbiamo preso per farlo giocare e ci auguriamo che possa esprimere il suo talento - ha detto il tecnico rossonero - Lo convocheremo anche se non arrivasse il transfer" (poi arrivato in giornata ndr), ha scherzato. "E' un calciatore che conosco molto bene, perché lo seguo da tempo - ha proseguito Montella - Ha un talento infinito che non ha espresso pienamente. Sarà uno dei miei compiti capire il perché, vediamo come sta dal punto di vista fisico, ha voglia di mettersi in mostra".

Lo spagnolo potrebbe essere utile per risolvere la crisi di gol che nelle ultime partite ha colpito i rossoneri: "L'allenatore deve cercare di far esprimere i propri giocatori al meglio - ha detto Montella - dobbiamo essere più aggressivi e determinati, non solo con gli attaccanti, ma anche con gli esterni opposti e un centrocampista. Dobbiamo occupare più l'area, anche se a volte serve il guizzo dell'attaccante per vincere le partite. Si può ancora migliorare”.

Il tecnico è tornato anche sulla sconfitta contro il Napoli di sabato sera: “Ho rivisto la partita e ho raccolto una serie di dati: il Napoli è una delle squadre che gioca meglio il calcio ,è una squadra che tiene molto la palla e quindi vedendo i dati abbiamo visto che abbiamo avuto il 57% di possesso palla e al Napoli non è mai successo di subire cosi e questo onestamente è merito nostro. Siamo dispiaciuti per il risultato, ma dobbiamo essere contenti per la partita che abbiamo fatto, soprattutto perché stiamo mettendo le basi per il proseguio della stagione. Sono molto contento e soddisfatto della prestazione fatta, anche se so che alleno il Milan e magari questo non può bastare, ma ci stiamo avvicinando alle migliori. Bisogna essere fiduciosi”.

Il Milan in questi anni non è mai riuscito a vincere allo Juventus Stadium, dove i bianconeri hanno una striscia di 27 successi consecutivi in campionato: “E' un record impressionante - ha commentato Montella - anche se in queste partite ci sono anche quelle di Coppa Italia, dove vinsi con la Fiorentina per 2-1...”.

Negli ultimi giorni di mercato in casa rossonera tiene banco il caso Niang: "Lui insieme alla società stanno valutando la possibilità di cambiare squadra, c'è questa opportunità - ha ammesso il tecnico - Penso di non convocarlo per Torino perchè sarebbe sicuramente distratto. Lui è sempre stato all'interno del cerchio di cose normali, tante volte è stato al limite ma non è mai uscito. Quindi da parte mia avrà sempre la considerazione che merita un giocatore del Milan". "Ocampos? Parlo solo dei calciatori a disposizione. Vediamo".