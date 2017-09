Milan, Montella: "Dispiaciuto per Niang. Corsa sulla Juve? No, su noi stessi"

La qualificazione ai gironi di Europa League non è in pericolo dopo il 6-0 ottenuto nella gara di andata e così Montella contro lo Shkendija attuerà un robusto turnover (sicura la presenza di Storari tra i pali). "Ho una rosa molto ampia, domenica abbiamo il Cagliari e partiranno tanti nazionali. Poi, fino a dicembre, giocheremo una volta ogni tre giorni. Fa parte di una normale turnazione" sottolinea il tecnico del Milan nella conferenza stampa della vigilia.



Vietate comunque distrazioni perché "sarà una partita diversa rispetto all'andata. Giocano in casa e mi aspetto un agonismo diverso: settimana scorsa hanno pagato anche l'emozione di San Siro. Sarà un test più difficile e utile per dimostrare la nostra crescita. Vedo tantissima motivazione e non sottovalutiamo la partita. L'Europa è la casa del Milan e dobbiamo rispettare la nostra casa. Ci sono tanti spunti tecnici che vanno fatti. Mi piacerebbe vincere, non prendere gol e spendere meno energie possibili".



Dall'Europa all'Italia il passo è breve perché secondo alcuni osservatori il Diavolo potrebbe dire la sua nella lotta scudetto: "Il campionato è molto difficile e ci sono squadre che stanno davanti a noi. Ma siamo un buon gruppo e possiamo giocarci le posizioni di vertice. Corsa sulla Juve? Noi facciamo la corsa su noi stessi. Sarà il tempo a dire che livello di squadra siamo e che cosa possiamo diventare. Siamo ad un mese dalla prima gara ufficiale, a poco più di un mese dall'inizio del ritiro e siamo ancora in costruzione. Non si possono dare obiettivi reali se non quello di alimentare l'entusiasmo e dare il meglio di noi stessi".



Chi al momento non 'può' dare il suo contributo è Niang che sarà assente nei prossimi 10 giorni per lo stress da mercato (così recita il certificato medico): "Sono veramente dispiaciuto. Ho un ottimo rapporto con il ragazzo, giocare per il Milan deve essere una gioia, non uno stress, mi aspettavo qualcosina in più in questo senso da lui. Vediamo come va a finire la vicenda, intanto gli auguro di guarire presto e sono contento di avere qui giocatori entusiasti e non stressati".



Nessun dubbio e nessuna questione Romagnoli, a dispetto di alcune voci che questa estate lo volevano al centro di trattative: "Alessio è sempre stato ritenuto incedibile, anche davanti a offerte importanti. Può crescere ancora molto e può giocare a tre o a quattro. Ha ampi margini di miglioramento davanti. Devo ancora capire l'assetto perfetto per questa squadra, ma sicuramente non vedo grosse differenze



Una valutazione infine sul reparto offensivo e sulla disposizione tattica: "Una squadra non si può fossilizzare su un modulo. In attacco non siamo tanti, nonostante Kalinic. Dopo la pausa per le nazionali, dove André Silva andrà col Portogallo e Cutrone con l'Under 21, forse, ci sarà un grande ciclo dove avremo bisogno di tutti".