Milan, Montella: "Di più non mi aspettavo"

Vincenzo Montella si gode la vittoria del suo Milan contro il Craiova nell'andata del terzo turno preliminare di Europa League: ecco le sue principali dichiarazioni al termine della partita.



"Non mi potevo aspettare di più. Il Craiova ci ha messo in difficoltà sul piano fisico, sono più avanti di noi nella preparazione. Eravamo lenti nella costruzione. Mi è piaciuto il modo in cui la squadra si è approcciata alla sofferenza. Risultato ottimo, ma non ci lascia tranquilli per la partita di ritorno. Saremo più avanti sul piano fisico, ma anche tecnico".



"Si sta inserendo qualche calciatore nuovo. Ci sarà tempo e modo per costruire. Alcuni calciatori non si sono ancora allenati con la squadra, anche se la società ha fatto dei miracoli per mettermi a disposizione così tanti calciatori a luglio. I giocatori non si conoscono tra loro, sono da troppo poco tempo insieme".



"In fase di possesso ci siamo disposti con la difesa a tre, in quella di non possesso a quattro. Non so come giocheremo, ma Bonucci ha vinto campionati con la difesa a tre e arrivato in finale di Champions con la difesa a 4. Può giocare in entrambi i moduli. Ci siamo messi a tre, perchè volevo un palleggio migliore. Ma ce lo si poteva aspettare a questo punto della condizione".



"Siamo stati un po' scolastici, però è anche vero che non avevamo calciatori per giocare tra le linee. Loro erano molto corti tra i reparti. Avevamo calciatori per fare male alle spalle dei difensori e non dei centrocampisti. Donnarumma? Una parata importantissima, l'abbiamo trovato come l'avevamo lasciato. Doppio merito a lui, perchè l'ha fatta in un momento decisivo della partita".



"Niang è diverso rispetto all'anno scorso, ci piace come si sta comportando, ha buone possibilità di rimanere con noi perchè mi sembra molto più maturo rispetto all'anno scorso".