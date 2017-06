Milan, Montella: "Che reazione dopo il gol". Mihajlovic: "Ci siamo suicidati"

Vincenzo Montella ha il sorriso stampato sul volto. Il suo Milan va avanti anche in Coppa Italia battendo 2-1 il Torino e si gode il magic moment: "Nel primo tempo eravamo troppo lenti e abbiamo trovato un Torino molto abile. Il gol subito ci ha dato una spinta in più, ho visto una reazione. Nella ripresa siamo stati bravi a trovare il pareggio e andare in vantaggio, secondo me, meritatamente, contro un avversario ostico e ben messo in campo. È stata una grandissima vittoria".



Poi si sofferma sui singoli: "Bonaventura a inizio anno da interno stava andando così così, poi è andato meglio e ha fatto ottime partite. Può fare tutti i ruoli. Lui ha sempre giocato da esterno nel 4-4-2, ma ha voglia di imparare e anche in Nazionale gioca da interno. Paletta sta avendo un rendimento importante, un giocatore utilissimo, ormai non è più una sorpresa. Deulofeu? Il giocatore lo conosco bene: se arriverà ne parlerò volentieri nei dettagli. Qualsiasi squadra vincente deve attingere al settore giovanile: ora abbiamo recuperato anche Calabria. L'aspirazione è che possano arrivare sempre più ragazzi dal vivaio".



Sinisa Mihajlovic, invece, non nasconde l'amarezza: "Nel primo tempo abbiamo dominato la gara, poi ci siamo suicidati, ci siamo abbassati troppo, poi dopo i due gol abbiamo ricominciato a giocare. Sono arrabbiato perché abbiamo subito due gol senza meritarlo.